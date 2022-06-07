Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 июня 2022 8:34

За сутки 39 белгородцев вылечились от коронавируса

Тем временем 32 жителя региона сдали положительный тест на ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 32 пациента заболели, а выздоровели – 39. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 116 человек, выздоровели – 128 192, умерли – 2 270. Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на десять пациентов больше.