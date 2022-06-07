За сутки 39 белгородцев вылечились от коронавируса

Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 32 пациента заболели, а выздоровели – 39. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 116 человек, выздоровели – 128 192, умерли – 2 270. Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на десять пациентов больше.