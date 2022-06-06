В Белгороде полиция установила подростков, которые могут быть причастны к повреждению остановки на Щорса

Полиция нашла предполагаемых героев видео с погромом на остановке Щорса. фото: со страницы УМВД России по г. Белгороду в соцсети.

Напомним, утром 6 июня в сети Интернет появилось видео, на котором запечатлено, как двое молодых людей разбивают стекла на остановке Щорса. Парней не остановило даже то, что в этот момент там находилась пожилая женщина.

Полицейские внимательно изучили эти записи и в тот же день установили двух местных жителей, предположительно устроивших этот погром. По данным пресс-службы регионального УМВД, ими оказались несовершеннолетние местные жители. Обоих доставили для разбирательства в полицию.

- По результатам проверки компетентными органами будет дана правовая оценка действиям подростков, - прокомментировали в ведомстве.