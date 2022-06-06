В Белгородской области пенсионерка стала жертвой двух братьев-грабителей

Свою вину в совершении преступления злоумышленники пытались отрицать, но пенсионерка во время совершения грабежа смогла их хорошо рассмотреть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале июня в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Старому Осколу обратилась 61-летняя жительница одного из сел городского округа. Пенсионерка сообщила, что двое местных жителей зашли на территорию ее частного дома, применили к ней физическую силу и из времянки открыто похитили 2 500 рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 32-летний и 33-летний братья - не работающие ранее неоднократно судимые жители того же села. По предварительным данным, похищенные деньги они потратили на алкоголь. Свою вину в совершении преступления злоумышленники пытались отрицать, но пенсионерка во время совершения грабежа смогла их хорошо рассмотреть.

В соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж) им грозит до семи лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.