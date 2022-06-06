За угон «Жигулей» трем белгородцам светит до пяти лет тюрьмы

Подозреваемым придется отвечать по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце мая этого года с заявлением о пропаже автомобиля «ВАЗ 2107», припаркованного во дворе жилого дома в микрорайоне Жукова, в полицию Старого Оскола обратилась 51-летняя местная женщина. Она сообщила, что машина была не на ходу и длительное время не эксплуатировалась. Стоимость транспортного средства по предварительным подсчетам составила около 50 тысяч рублей.

После проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались жители городского округа в возрасте 18, 19, 22-х лет. По предварительным данным, 19-летний нигде не работающий злоумышленник решил похитить автомобиль знакомых, чтобы разобрать его на запчасти и отремонтировать собственный «ВАЗ 2107». Молодой человек предложил двум своим приятелям помочь ему. В ночное время с помощью троса они пытались отбуксировать машину к месту жительства одного из подозреваемых, но по техническим причинам не смогли это сделать и бросили похищенный «ВАЗ 2107» на проспекте Угарова, где он и был обнаружен сотрудниками полиции.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.