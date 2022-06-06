Белгородец украл у матери телефон

Телефон злоумышленник продал неизвестному за пять тысяч рублей, а вырученные деньги потратил. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России Белгороду обратилась 62-летняя местная жительница, которая сообщила, что у нее похитили телефон. Участковые уполномоченные установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний сын пенсионерки.

По предварительным данным, между родственниками сложились неприязненные отношения из-за образа жизни подозреваемого. Во время очередной ссоры женщина попросила сына съехать из принадлежащей ей квартиры. Уходя, мужчина прихватил телефон матери. Сумма причиненного ущерба составила около семи тысяч рублей. Похищенное злоумышленник продал неизвестному за пять тысяч рублей, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.