Энергетики предупреждают белгородцев: за хищение энергооборудования предусмотрена уголовная ответственность

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» напоминает о недопустимости хищения либо умышленной порчи электросетевого оборудования. Подобные действия могут привести к аварийным отключениям электроснабжения потребителей, социально значимых объектов. При этом, несанкционированное вмешательство в работу энергооборудования может обернуться тяжелыми травмами и даже гибелью самих похитителей.

За хищения либо умышленную порчу электросетевого оборудования предусмотрена уголовная ответственность по ст.ст. 158 УК РФ «Кража» или 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» вплоть до лишения свободы.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

О замеченных фактах демонтажа линий электропередачи, кражи электрооборудования и появления на объектах энергетики сторонних лиц потребители могут сообщить в полицию, а также по номеру прямой линии «Россети Центр» 8-880-220-0-220, короткий номер 13-50.