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Здоровье6 июня 2022 11:09

Еще 35 белгородцев сдали положительный тест на коронавирус

Тем временем 31 житель региона победил ковид
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных днем ранее было на семь пациентов меньше.

Число госпитализированных днем ранее было на семь пациентов меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения. Он проходил лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 35 пациентов заболели, а выздоровел – 31. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 084 человека, выздоровели – 128 153, умерли – 2 270. Сейчас из 173-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на семь пациентов меньше.