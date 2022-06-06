Еще 35 белгородцев сдали положительный тест на коронавирус

Число госпитализированных днем ранее было на семь пациентов меньше. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Старооскольского городского округа 1951 года рождения. Он проходил лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 35 пациентов заболели, а выздоровел – 31. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 084 человека, выздоровели – 128 153, умерли – 2 270. Сейчас из 173-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на семь пациентов меньше.