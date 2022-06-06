В Белгородской области поймали восемь азиатов, пытавшихся через Украину убежать в Европу

В конце мая этого года в пограничной зоне на окраине населенного пункта Пригородные Тополи Белгородской области были задержаны два автомобиля. Внутри находились восемь граждан одной из стран южной Азии, планировавших незаконно пересечь государственную границу из РФ на Украину, чтобы в дальнейшем попасть в страны западной Европы.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1.1. ст. 18.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Некоторым из них придется вернуться на свою родину. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.