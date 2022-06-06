В Белгороде полиция ищет парней, разбивших стекла на остановке Щорса

Полиция ищет парней, разбивших стекла на остановке Щорса. Фото со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Утро понедельника, 6 июня, началось в Белгороде с появления в сети Интернет видео, вызвавшего у жителей города недоумение и вполне здоровое негодование. Очевидцы запечатлели из окна, как двое парней разбивают на остановке Щорса все стекла. Зачем парни устроили этот погром, совершенно непонятно. Их даже не смутило, что в этот момент на остановке сидела пожилая женщина. На записи видно, как и за ее спиной трескается стекло. Полиция уже изучила запись. Судя по всему, у правоохранителей к героям видео масса вопросов.

- В настоящее время проводятся мероприятия по установлению злоумышленников и привлечению их к установленной законом ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.