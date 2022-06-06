В Белгородской области может появиться музыкальный сорт сирени

Олег Полухин (в центре) и Светлана Боруха (справа) на открытии нового сезона «НеслуЧАЙных встреч». Фото пресс-службы НИУ «БелГУ».

Открывая новый сезон проекта «НеслуЧАЙные встречи», директор филармонии Светлана Боруха заметила, что на природе музыка звучит по-особому свободно. Светлана Юрьевна предложила назвать один из новых сортов именем, связанным с Белгородской филармонией или «НеслуЧАЙными встречами». Ректор Белгородского государственного университета Олег Полухин поддержал идею, заметив, что сейчас сотрудники ботанического сада как раз собирают варианты названий для новых сортов.

В этот день на сцене амфитеатра новую концертную программу представил ансамбль народных инструментов «Токаев-квинтет». В их исполнении прозвучали произведения русских, советских и зарубежных авторов. Аплодисментами зрители благодарили и музыкантов, и солисток филармонии: Тамару Кузнецову и Наталью Ткаченко.

Первые концерты под открытым небом состоялись восемь лет назад. За эти годы совместный проект НИУ «БелГУ» и Белгородской государственной филармонии стал культурным брендом региона.