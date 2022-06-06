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Происшествия6 июня 2022 8:37

У жителя Белгорода сосед похитил пять упаковок утеплителя

Теперь подозреваемому придется отвечать в соответствии с УК РФ
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заявлением о краже пяти упаковок утеплителя стоимостью около 3300 рублей в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 50-летний мужчина. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель – сосед потерпевшего.

По предварительным данным, подозреваемый и потерпевший проживают в доме на двух хозяев и имеют общий чердак, где и хранились строительные материалы. Злоумышленник увидел, что утеплитель лежит на стороне его части дома, и перенес чужое имущество в свой гараж. Похищенное в настоящее время изъято. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.