У жителя Белгорода сосед похитил пять упаковок утеплителя

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С заявлением о краже пяти упаковок утеплителя стоимостью около 3300 рублей в дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратился 50-летний мужчина. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель – сосед потерпевшего.

По предварительным данным, подозреваемый и потерпевший проживают в доме на двух хозяев и имеют общий чердак, где и хранились строительные материалы. Злоумышленник увидел, что утеплитель лежит на стороне его части дома, и перенес чужое имущество в свой гараж. Похищенное в настоящее время изъято. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.