За избиение собутыльника белгородцу грозит до восьми лет лишения свободы

«Скорую помощь» на место происшествия вызвала находившаяся неподалеку супруга обвиняемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По версии следствия, 26 марта этого года обвиняемый вместе с потерпевшим распивали в поселке Майский спиртные напитки. Как именно приятели расстались, впоследствии они так и не смогли вспомнить. Оказавшись в одиночестве возле магазина, злоумышленник обнаружил, что у него пропали деньги и сразу же заподозрил друга. В этот момент к обвиняемому подошла жена, которая уже начала его разыскивать, и рассказала, что по пути видела лежащего на тропинке нетрезвого мужчину. Злоумышленник сразу же направился к нему и, обнаружив приятеля, стал бить его ногами и руками, требуя при этом вернуть деньги.

«Скорую помощь» на место происшествия вызвала находившаяся неподалеку супруга обвиняемого. К моменту приезда медиков, конфликт прекратился. Потерпевший - 45-летний мужчина - был доставлен в больницу, а его приятеля задержали сотрудники полиции. Пропавшие деньги практически сразу были обнаружены. Они выпали из кармана потерпевшего при погрузке его на носилки. Найденные средства вернули владельцу, который впоследствии сообщил полиции, что больше претензий к своему знакомому по поводу их исчезновения не имеет.

В соответствии с ч.1 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 26-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.