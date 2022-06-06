В ДТП под Белгородом погиб 32-летний водитель

Водитель скончался на месте происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 4 июня, в 21 час 45 минут в районе второго километра автодороги «Объездная п. Томаровка» 32-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ -211440», двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением машины. В итоге он выехал на полосу встречного движения, где наехал на бетонные дорожные блоки. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В этот же день в 22 часа 55 минут на 48-м километре автодороги «Старый Оскол-Чернянка-Новый Оскол» 18-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ -21102», двигался по автодороге со стороны поселка Чернянка в направлении Нового Оскола. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на правую обочину, затем на левую, съехал в левый по ходу движения кювет, где перевернулся. В результате ДТП 18-летняя пассажирка получила телесные повреждения, угрозы для ее жизни нет. Водитель трезв, его стаж вождения составляет семь месяцев.