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Здоровье5 июня 2022 18:55

За сутки 29 белгородцев вылечились от коронавируса

Тем временем 33 жителя региона заболели ковидом
Алексей СЕРГУНИН
Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 049 человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 049 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгородского района 1934 года рождения. Она проходила лечение в областной инфекционной больнице.

За это же время 33 пациента заболели, а выздоровели – 29. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 049 человек, выздоровели – 128 122, умерли – 2 269. Сейчас из 166-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на три человека меньше.