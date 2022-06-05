За сутки 29 белгородцев вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 049 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Белгородского района 1934 года рождения. Она проходила лечение в областной инфекционной больнице.

За это же время 33 пациента заболели, а выздоровели – 29. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 049 человек, выздоровели – 128 122, умерли – 2 269. Сейчас из 166-ти госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на три человека меньше.