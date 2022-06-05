В Белгородской области пройдет неделя открытых дверей на «Прохоровском поле»

У гостей и жителей Белогородской области есть возможность посетить достопримечательности бесплатно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В преддверии Дня России музей-заповедник «Прохоровское поле» объявил акцию «Неделя открытых дверей». На его территории находится множество объектов, которые обязательно стоит посетить: музей бронетанковой техники, музеи «Битва за оружие Великой Победы» и «Третье ратное поле России», памятник Победы «Звонница» и другие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 7 по 12 июня у гостей и жителей Белогородской области есть возможность посетить эти и другие достопримечательности бесплатно.

Расписание акции:

7 июня – День открытых дверей в музее бронетанковой техники ;

8 июня – День открытых дверей в музее «Битва за оружие Великой Победы»;

9 июня – День открытых дверей в музее «Третье ратное поле России» ;

10 июня в 12:00 – Экскурсия в музее редкой книги;

11 июня в 12:00 – Экскурсия на территории памятника Победы «Звонница»;

12 июня в 12:00 – Экскурсия в музее «Третье ратное поле России».