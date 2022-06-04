Свыше 131 тысячи белгородцев заболели коронавирусом

Число госпитализированных увеличилось на пять человек за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 37 пациентов заболели, а выздоровели – 35. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 016 человек, выздоровели – 128 093, умерли – 2 268. Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на пять человек меньше.