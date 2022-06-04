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Здоровье4 июня 2022 14:08

Свыше 131 тысячи белгородцев заболели коронавирусом

Тем временем 35 жителей региона за минувшие сутки победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных увеличилось на пять человек за сутки.

Число госпитализированных увеличилось на пять человек за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19.

За это же время 37 пациентов заболели, а выздоровели – 35. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 131 016 человек, выздоровели – 128 093, умерли – 2 268. Сейчас из 163-х госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных днем ранее было на пять человек меньше.