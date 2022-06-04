В белгородском селе Безымено восстановлены пострадавшие от обстрела дома

В одном из домовладений была полностью разрушена хозпостройка. Фото из телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все пострадавшие от обстрела дома в селе Безымено Грайворонского городского округа восстановлены. На проведение всех работ ушло две недели. Напомним, обстрел здесь произошел 17 мая. По словам главы региона, пострадали четыре домовладения. - Где-то были выбиты окна и посечены заборы, а где-то дому досталось сильно, - рассказал Вячеслав Гладков. В одном из дворов полностью была разрушена постройка. Погибла вся живность, которая там находилась. - Постарались оперативно закрыть все вопросы жителей и даже новых уточек уже приобрели, - добавил губернатор. - Главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся.