4 июня на Белгородчине возможны дожди и грозы

Дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным синоптиков завтра, 4 июня, ожидается переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы. Днем преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью от трех до восьми метров в секунду, при грозах местами порывы до 16-ти метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 11-ти до 16-ти градусов тепла, днем – от 21-го до 26-ти градусов выше ноля. В Белгороде температура воздуха ночью от плюс 12-ти до плюс 14-ти градусов, днем – от 22-х до 24-х градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит граждан быть внимательными и осторожными. Дожди могут стать причиной аварии на дороге, поэтому водителям важно соблюдать скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции. Заранее тормозите на пешеходных переходах и избегайте резких поворотов и маневров.

Находясь внутри автомобиля во время грозы, закройте все окна и не прикасайтесь к его металлическим деталям, так как они очень хорошо проводят электрический разряд.

Прежде чем перейти дорогу в дождливую погоду посмотрите по сторонам. Держитесь подальше от пораженного дерева или участка леса с большим количеством пораженных деревьев. Наличие пораженных молнией деревьев свидетельствует, что грунт здесь имеет высокую электропроводность и удар молнии в этот участок местности более вероятен. Покидая дом или квартиру, выключайте все электроприборы из сети, чтобы избежать короткого замыкания и вытекающего из него пожара.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.