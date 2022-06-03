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Происшествия3 июня 2022 13:21

В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб двухлетний мальчик

В аварии пострадали еще два человека
Анастасия Лемешко
Авария в Новооскольском городском округе унесла жизнь двухлетнего мальчика.

Авария в Новооскольском городском округе унесла жизнь двухлетнего мальчика.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Трагедия произошла 31 мая около семи вечера на улице 1-й Конной Армии в Новом Осколе. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, 19-летний водитель «десятки» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Приорой» под управлением 22-летнего парня.

В ДТП погиб двухлетний пассажир «Лады». Еще два человека пострадали. Травмы получили 21-летний пассажир «десятки» и водитель «Лады». Последнего из автомобиля пришлось извлекать сотрудникам МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.