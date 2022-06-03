В Белгородской области трамвай насмерть сбил женщину

Под колесами трамвая в Старом Осколе погибла женщина. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утро пятницы, 3 июня, началось в Старом Осколе с трагедии. По предварительным данным, около 7 часов 45 минут водитель трамвая – 44-летняя женщина, двигаясь по проспекту Алексея Угарова, сбила 65-летнюю женщину, которая переходила пути. Полученные травмы оказались для пешехода смертельными.

- В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, - прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в Старом Осколе вечером 2 июня. По предварительным данным, 26-летний водитель «Газели» на улице Ленина наехал на 43-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пешехода с травмами госпитализировали в больницу.