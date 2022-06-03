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Общество3 июня 2022 9:12

В Белгородской области работают четыре пункта пропуска для беженцев

Об этом сообщил глава региона
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков рассказал о пунктах пропуска для беженцев.

Вячеслав Гладков рассказал о пунктах пропуска для беженцев.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, какие пункты пропуска для беженцев в настоящее время работают в регионе. Учитывая приграничное положение Белгородской области, многие люди, покинувшие территорию ЛНР, ДНР и Украины, именно здесь пересекают границу.

- У нас сейчас четыре пункта пропуска работает – это Логачевка, Шебекино, Нехотеевка и пункт пропуска в Ровеньках, - рассказал глава региона. Белгородская область с первых дней принимает беженцев. Не все остаются в регионе. В последнее время он выступал, как транзитный. Люди в течение нескольких дней обеспечивались здесь всем необходимым, а затем организованно доставлялись в другие регионы.