Белгородец перевел аферистам более 400 тысяч рублей

Общая сумма похищенных 1 июня у белгородцев денежных средств составила около миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением о хищении денежных средств в ОМВД России по Красногвардейскому району обратился 38-летний житель одного из сел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников службы безопасности одного из банков. Используя проверенную схему обмана, они сообщили, что кто-то пытается похитить деньги со счета мужчины. Позже к телефонному спектаклю подключился еще один мошенник. Связавшись с потерпевшим, он представился ему сотрудником правоохранительных органов и подтвердил легитимность действий ранее звонивших ему якобы сотрудников банка.

Злоумышленники уверяли, что если мужчина откажется выполнить их указания, с его счета могут быть похищены не только имеющиеся накопления, но и одобренный ему кредит. Для отмены операции они рекомендовали перечислить деньги на так называемый «безопасный счет». При этом аферисты убедили мужчину оформить «прозрачный» кредит, чтобы заемные деньги не смог получить никто другой, и перечислить им поступившую сумму. Выполнив все указания, мужчина лишился 440 тысяч рублей, большая часть из которых кредитные, и лишь потом понял, что столкнулся с обманом.

Всего за 1 июня жертвами дистанционных краж и мошенничеств стали 11 жителей Белгородской области. Общая сумма похищенных у них денежных средств составила около миллиона рублей.

Сотрудники полиции призывают граждан не переводить деньги на незнакомые счета ни под каким предлогом. Если вам позвонили якобы из банка или правоохранительных органов и сообщили о зафиксированных попытках получения неправомерного доступа к вашему счету, прервите разговор и не выполняйте никакие указания. Для уточнения информации обратитесь самостоятельно в банк, например, по номеру телефона, указанному на официальном сайте или обратной стороне вашей карты, либо позвоните в полицию.

Помните, что мошенники могут использовать подменные номера. В этом случае на экране вашего мобильного определится телефон, который визуально будет совпадать с указанным на сайте официального учреждения или ведомства. Чтобы проверить информацию, перезвоните туда самостоятельно. Если вы все же стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию.