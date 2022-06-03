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Общество3 июня 2022 11:14

Белгородские власти обещают решить проблему загрязнения реки Оскол

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Министерство природопользования уже разбирается в ситуации
Анастасия Лемешко
Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с рекой Оскол. Фото со страницы губернатора в социальной сети.

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с рекой Оскол. Фото со страницы губернатора в социальной сети.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородцы снова подняли вопрос реки Оскол. Житель села Новиково отметил, что она загрязняется на протяжении нескольких лет.

- К речке подойти невозможно из-за специфического запаха. С каждым годом все хуже и хуже. Сегодня увидели большое количество рыбы, которая непрерывным потоком плывет на поверхности реки и задыхается от нехватки кислорода, хватает воздух, - отметил мужчина. Житель Старооскольского городского округа обратился к главе региона за помощью.

- Эта информация у нас уже есть. Министерство природопользования уже занимается. Надеюсь, что максимально быстро мы сможем определить причину и принять меры, - отметил Вячеслав Гладков.