Белгородские власти обещают решить проблему загрязнения реки Оскол

Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с рекой Оскол. Фото со страницы губернатора в социальной сети.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» белгородцы снова подняли вопрос реки Оскол. Житель села Новиково отметил, что она загрязняется на протяжении нескольких лет.

- К речке подойти невозможно из-за специфического запаха. С каждым годом все хуже и хуже. Сегодня увидели большое количество рыбы, которая непрерывным потоком плывет на поверхности реки и задыхается от нехватки кислорода, хватает воздух, - отметил мужчина. Житель Старооскольского городского округа обратился к главе региона за помощью.

- Эта информация у нас уже есть. Министерство природопользования уже занимается. Надеюсь, что максимально быстро мы сможем определить причину и принять меры, - отметил Вячеслав Гладков.