Губернатор Белгородской области рассказал о программе бесплатных путешествий для школьников

Программа бесплатных путешествий для школьников будет действовать в регионе в сентябре - октябре 2022 года. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» Вячеслава Гладкова спросили о реализации программы бесплатных путешествий для школьников. Ожидается, что она позволит ребятам, воспользовавшись социальным сертификатом, побывать в разных уголках страны. Глава региона рассказал, что программа будет действовать в Белгородской области в сентябре-октябре 2022 года. - 5 тысяч на путешествие школьника выделяет федеральный бюджет, 2 тысячи – областной бюджет. Вся необходимая информация будет доводиться через правительство Белгородской области, - отметил Вячеслав Гладков. – В ближайшее время информация будет доведена в родительские чаты и школы. Сейчас мы определяем порядок взаимоотношений с федеральным центром. Для того, чтобы дать четкий алгоритм действий, нам нужно буквально еще несколько дней.