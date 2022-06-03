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Происшествия3 июня 2022 6:08

На белгородца завели уголовное дело за угрозы подруге бритвенным станком

По предварительным данным, так молодой человек хотел помешать возлюбленной уехать
Анастасия Лемешко
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в полицию Белгорода позвонила 21-летняя девушка. Она сообщила, что ей угрожают физической расправой. Выехавшие по указанному адресу стражи порядка задержали её 26-летнего приятеля. По предварительным данным, во время застолья у пары произошел конфликт. Дело в том, что девушка отказалась продолжить общение и хотела уехать. Решив ей помешать, парень ничего не придумал лучше, чем схватить бритвенный станок и начать угрожать возлюбленной. Испугавшись, гостья попыталась его успокоить, а при первой возможности выбежала из квартиры и обратилась за помощью к правоохранителям.

В УМВД региона сообщили, что за угрозу убийством в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.