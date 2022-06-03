На белгородца завели уголовное дело за угрозы подруге бритвенным станком

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в полицию Белгорода позвонила 21-летняя девушка. Она сообщила, что ей угрожают физической расправой. Выехавшие по указанному адресу стражи порядка задержали её 26-летнего приятеля. По предварительным данным, во время застолья у пары произошел конфликт. Дело в том, что девушка отказалась продолжить общение и хотела уехать. Решив ей помешать, парень ничего не придумал лучше, чем схватить бритвенный станок и начать угрожать возлюбленной. Испугавшись, гостья попыталась его успокоить, а при первой возможности выбежала из квартиры и обратилась за помощью к правоохранителям.

В УМВД региона сообщили, что за угрозу убийством в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.