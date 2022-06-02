3 июня на Белгородчине ожидаются дожди с грозами и градом

Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков завтра, 3 июня, будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами ливни. Местами грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный – от восьми до 13-ти метров в секунду, днем при грозах местами порывы от 15-ти до 18-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов тепла, днем – от плюс 25-ти до плюс 30-ти градусов. В Белгороде температура воздуха ночью от 15-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от 25-ти до плюс 27-ми градусов.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Белгородской области просит граждан быть внимательными и осторожными. Осадки в виде ливней могут осложнить дорожную ситуацию, поэтому соблюдение скоростного режима и безопасной дистанции, аккуратность при совершении маневров – залог безопасности. В связи с сильными порывами ветра рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

Белгородцам необходимо помнить, что сильный порывистый ветер может стать причиной нарушений в работе систем энергоснабжения и связи, повреждения слабозакрепленных конструкций зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь укрыться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и исключить использование открытого огня. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если на улице начался град, постарайтесь выбрать укрытие (подземные переходы, подъезды зданий и т.д.). Если это невозможно, постарайтесь прикрыть голову руками, сумкой, одеждой. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.