Роспотребнадзор не выявил нарушений в работе цемзавода в Белгороде

По словам мэра, городская администрация наряду с Роспотребнадзором мониторит ситуацию с выбросом дыма. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По словам мэра Белгорода Антона Иванова, региональный Роспотребнадзор не зафиксировал никаких нарушений со стороны цементного завода. В последнее время жители областного центра стали активно жаловаться на дымящие трубы. Сегодня, 2 июня, во время пресс-завтрака журналисты напомнили градоначальнику об этой проблеме.

- Да, поступали обращения о том, что завод начал работать, дым пошел из трубы, - подтвердил Антон Александрович. - Но это нормально, значит, предприятие заработало. Там новый владелец, запускают старые печи. Просто жители города отвыкли от этого дыма.

По словам мэра, городская администрация наряду с Роспотребнадзором мониторит ситуацию с выбросом дыма. В апреле и мае делали замеры. Превышения предельно допустимых концентраций не было обнаружено.

- Когда закончатся все проверки, мы сможем вместе со всеми заинтересованными гражданами провести отборы проб для Роспотребнадзора, - подытожил Антон Иванов.