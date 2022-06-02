Мэр Белгорода заверил, что в городе нет проблем с бомбоубежищами

Как отметил Антон Александрович, «убежища в городе есть на некоторых предприятиях и объектах жизнеобеспечения, которые при любых ситуациях продолжат свою деятельность. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 2 июня, во время пресс-завтрака мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о бомбоубежищах на территории города.

Как отметил Антон Александрович, «убежища в городе есть на некоторых предприятиях и объектах жизнеобеспечения, которые при любых ситуациях продолжат свою деятельность. Кроме того, в областном центре есть временные укрытия – подвалы многоэтажек. Туда отправят жителей в случае объявления воздушной тревоги.

- Проблем и угроз нет, - уверяет градоначальник. - Если они будут, никто ничего от мирных жителей скрывать не будет. Но если сейчас довести информацию, куда идти, при каждой грозе будут выстраиваться очереди.

Напомним, что Белгородская область с 24 февраля подвергается обстрелам со стороны Украины. И периодически в соцсетях появляется информация о якобы недостаточном количестве бомбоубежищ в областном центре.