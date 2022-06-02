Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 июня 2022 13:50

Мэр Белгорода заверил, что в городе нет проблем с бомбоубежищами

В областном центре есть временные укрытия – подвалы многоэтажек
Алексей СЕРГУНИН
Как отметил Антон Александрович, «убежища в городе есть на некоторых предприятиях и объектах жизнеобеспечения, которые при любых ситуациях продолжат свою деятельность.

Как отметил Антон Александрович, «убежища в городе есть на некоторых предприятиях и объектах жизнеобеспечения, которые при любых ситуациях продолжат свою деятельность.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сегодня, 2 июня, во время пресс-завтрака мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о бомбоубежищах на территории города.

Как отметил Антон Александрович, «убежища в городе есть на некоторых предприятиях и объектах жизнеобеспечения, которые при любых ситуациях продолжат свою деятельность. Кроме того, в областном центре есть временные укрытия – подвалы многоэтажек. Туда отправят жителей в случае объявления воздушной тревоги.

- Проблем и угроз нет, - уверяет градоначальник. - Если они будут, никто ничего от мирных жителей скрывать не будет. Но если сейчас довести информацию, куда идти, при каждой грозе будут выстраиваться очереди.

Напомним, что Белгородская область с 24 февраля подвергается обстрелам со стороны Украины. И периодически в соцсетях появляется информация о якобы недостаточном количестве бомбоубежищ в областном центре.