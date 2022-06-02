В Белгороде задержали похитителя сыра

Герой видеоролика с кражей сыра в кондитерском магазине задержан. Фото со страницы УМВД России по Белгороду в социальной сети.

В сети Интернет на днях появилось видео с камеры наблюдения, установленной в одном из кондитерских магазинов Белгорода. На записи видно, как мужчина, пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, берет из холодильника товар и уходит. Как позже выяснилось, его добычей стали шесть упаковок творожного сыра. Участковые задержали героя ролика. Им оказался 27-летний местный житель, по данным, полиции уже неоднократно судимый. По словам мужчины, сейчас ему стыдно за свой поступок, и он искренне раскаивается в нем. В пресс-службе УМВД региона сообщили, что в отношении белгородца составили протокол за мелкое хищение. Мужчине может грозить штраф, 15 суток ареста или 50 часов обязательных работ.