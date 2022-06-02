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Здоровье2 июня 2022 10:25

Более 128 тысяч белгородцев победили ковид

Тем временем 34 жителя региона заболели коронавирусом
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 127-ми госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 127-ми госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе не было зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19.

За это же время 34 пациента заболели, а выздоровели – 29. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 943 человека, выздоровели – 128 026, умерли – 2 268. Сейчас из 127-ми госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Напомним, что сутками ранее госпитализированных было на шесть пациентов меньше. При этом 31 мая 37 человек заболели, а выздоровели – 35.