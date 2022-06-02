В Белгороде столкнулись «Тойота» и мотоцикл

За сутки в ДТП на улицах Белгорода пострадали три человека. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В среду, 1 июня, около 11 часов 45 минут на улице Костюкова в Белгороде произошло ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» при повороте налево не пропустил мотоцикл «Кавасаки» под управлением 27-летнего мужчины. В результате произошло столкновение.

- Оба водителя получили травмы, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области. Еще одно ДТП произошло в тот же день ранним утром на улице Мичирина. Там 45-летний водитель «Ауди» наехал на бордюр, после чего иномарка перевернулась. Автомобилист пострадал.