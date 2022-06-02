В Белгороде прошла VII областная Спартакиада пенсионеров

В комбинированной эстафете выиграла команда Старооскольского городского округа. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Спортивные поединки проходили в различных дисциплинах: легкая атлетика и плавание, настольный теннис и пулевая стрельба, дартс и комбинированная эстафета. Возраст участников региональной спартакиады – от 55 до 82 лет.

В общекомандном первенстве победил Старооскольский городской округ, на втором месте – представители Белгорода, замкнули тройку призеров спортсмены из Алексеевского городского округа.

В соревнованиях по пулевой стрельбе выиграли Ольга Дроботова и Александр Бутов из Ракитянского района. В настольном теннисе победу праздновали представители Старооскольского городского округа Екатерина Бражникова и Станислав Белец. В легкой атлетике победителями стали Ирина Локтева (Яковлевский городской округ) и Александр Харченко (Алексеевский городской округ). В соревнованиях по дартсу наибольшее количество очков набрали Любовь Омельченко (Алексеевский городского округ) и Станислав Белец (Старооскольский городской округ). В плавании первые места у Светланы Исламгалеевой (Белгород) и Андрея Дрюпина (Губкинский городской округ).

В комбинированной эстафете выиграла команда Старооскольского городского округа, вторым стал Алексеевский городской округ, третьим - Корочанский район.