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Происшествия2 июня 2022 8:02

Жительницу Белгородской области подозревают в убийстве мужа

По версии следствия, во дворе дома она ножом нанесла супругу смертельный удар в грудь
Анастасия Лемешко
Во время ссоры с мужем жена схватила нож и нанесла ему смертельный удар в грудь.

Во время ссоры с мужем жена схватила нож и нанесла ему смертельный удар в грудь.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Преступление произошло вечером 31 мая в Волоконовском районе. По версии следствия, 32-летняя нетрезвая женщина во время ссоры с мужем схватила нож и нанесла им супругу смертельный удар в грудь. От ранения мужчина умер на месте происшествия. Подозреваемую задержали.

По информации пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.