Жительницу Белгородской области подозревают в убийстве мужа

Во время ссоры с мужем жена схватила нож и нанесла ему смертельный удар в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Преступление произошло вечером 31 мая в Волоконовском районе. По версии следствия, 32-летняя нетрезвая женщина во время ссоры с мужем схватила нож и нанесла им супругу смертельный удар в грудь. От ранения мужчина умер на месте происшествия. Подозреваемую задержали.

По информации пресс-службы СУ СК России по Белгородской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают до пятнадцати лет лишения свободы. Назначен комплекс необходимых экспертиз. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.