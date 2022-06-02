Еще один белгородский маршрут подключили к новой системе оплаты проезда

Информация о нововведении транслируется на мониторе автобусов и голосовым автоинформатором. Первые дни помогать пассажирам будут волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

При оплате проезда на данном маршруте банковскую карту необходимо приложить к валидатору дважды - при входе и при выходе из автобуса. При первом прикладывании карты резервируется платеж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута. При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки, сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счета. Важно: если на выходе не приложить карту, то будет списана полная стоимость проезда до конечной остановки этого маршрута.

Напомним, ранее система check-in/check-out заработала на маршрутах 111у, 114, 114-сов, 127, 237 и 172.