В день защиты детей бойцы Росгвардии с передовой поздравили юных россиян

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

От лица участников спецоперации на Украине офицер костромского ОМОН Росгвардии посетил школу в Белгородской области и поблагодарил ребят за письма со словами поддержки. Автору одного из подписанных писем, пятикласснице Софии, боец передал от своих коллег мягкую игрушку.

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Росгвардейцы с передовой записали для детей видеопоздравление. Сотрудники спецподразделений поблагодарили ребят за рисунки и письма со словами поддержки. Они отметили, что каждая работа пронизана духом единства и веры в российские войска. «Мы гордимся вами за ваш патриотизм, за неподдельную любовь к Родине. Вы – наше достойное будущее», - говорится в поздравлении.

Бойцы рассказали, что все письма и рисунки они хранят у себя, ведь такая поддержка придает им силы в борьбе за мирное небо. «Наблюдая такую глубокую осознанность детских обращений, испытываешь уверенность в завтрашнем дне, удовлетворение за результат правильного воспитания подрастающего поколения», - отметили офицеры.