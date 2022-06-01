В Белгороде прошел спортивный фестиваль, посвященный Дню защиты детей

На фестивале было представлено десять видов спорта – каждый на отдельной площадке. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На праздник в «Белгород-Арену» приехали более 500 детей, в том числе из приграничных районов области. Открытые тренировки для них провели самые именитые спортсмены региона – чемпионы и призеры олимпийских игр Сергей Тетюхин, Тарас Хтей, Виталий Дунайцев, двукратный чемпион мира по кикбоксингу Олег Утенин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На фестивале было представлено десять видов спорта – каждый на отдельной площадке. Работала локация Центра тестирования ГТО. Спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях, наградили кубками и дипломами.

По словам министра спорта области Натальи Жигаловой, в будущем фестиваль будет проводиться ежегодно в День защиты детей. Главная задача - привлечь молодежь к систематическим занятиям спортом.