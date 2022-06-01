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Звезды1 июня 2022 15:39

Белгород примет «Петровские музыкальные ассамблеи»

В этом году мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения бывшего императора
Алексей СЕРГУНИН

Официальное открытие крупного творческого фестиваля состоялось в Воронеже 28 мая. «Петровские музыкальные ассамблеи» пройдут в десяти российских городах: Архангельске, Самаре, Перми, Ростове-на-Дону, Белгороде и других.

Областной центр примет фестиваль 7 июня. Мероприятие будет проходить в парке Победы. Начало в 18:30. Гостей будет ждать театрализованная музыкальная программа, среди солистов - лауреат международных конкурсов, лауреат премии Фонда И. Архиповой, приглашенный солист Большого театра России Владимир Байков, Валерий Мезенцев, Тимур Халиуллин.

Также для гостей фестиваля выступят шоу-группа «Дефиле», детский духовой оркестр «Фанфары Белогорья», студенческий духовой оркестр под управлением Владимира Зарицкого и концертный оркестр духовых инструментов во главе с главным дирижером Юрием Меркуловым и приглашенным дирижером Дмитрием Коханом.