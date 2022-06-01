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Происшествия1 июня 2022 12:01

За ложную информацию при оформлении кредита белгородцу грозит арест на четыре месяца

Он взял в банке 30 тысяч, и не собирался их выплачивать
Алексей СЕРГУНИН
Место работы мужчина придумал, когда читал объявления в газете, сам же он в настоящее время безработный.

Место работы мужчина придумал, когда читал объявления в газете, сам же он в настоящее время безработный.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В УМВД России по Белгороду обратились представители финансового учреждения. Они сообщили что, заемщик не выполняет условия договора и не выплачивает ежемесячный платеж по кредиту.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что 41-летний житель областного центра оформил займ на личные нужды. По предварительным данным, при заполнении заявки он указал недействительные сведения о трудовой деятельности и размере заработной платы. Место работы мужчина придумал, когда читал объявления в газете, сам же он в настоящее время безработный. Кредит в размере 30 тысяч рублей он не выплачивал.

В соответствии с ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования) ему грозит арест на четыре месяца. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.