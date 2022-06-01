В Белгороде «Ауди А4» врезалась в бордюр и перевернулась

ДТП на улице Мичурина в Белгороде. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 1 июня, в районе дома №104 на улице Мичурина города Белгорода. По предварительным данным, 45-летний водитель «Ауди А4» ехал со стороны переулка 5-й Заводской в направлении улицы Студенческая. Мужчина по какой-то причине не справился с управление. В итоге он наехал на бордюр, после чего иномарка перевернулась. - В результате ДТП автомобилист получил травмы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.