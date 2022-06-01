За сутки 37 белгородцев заболели коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса вылечились 127 997 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент скончался от COVID-19. Это житель житель Яковлевского городского округа 1953 года рождения, проходивший лечение в областной инфекционной больнице им. Е.Н. Павловского.

За это же время 37 пациентов заболели, а выздоровели – 35. Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 130 909 человек, выздоровели – 127 997, умерли – 2 268. Сейчас из 121-го госпитализированного пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.