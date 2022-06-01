В Белгороде появится комплекс для уличной гимнастики

Предусмотрено обустройство тротуарных связей. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В этом районе Управы №10 «Донецкая» в прошлом году установили детскую игровую площадку. Рядом с ней демонтировали старые горку и грибок. На территории в 230 квадратных метров установят оборудование для воркаута, скамьи и урны, нанесут резиновое покрытие. Предусмотрено обустройство тротуарных связей.

Каждый белгородец, который хочет сделать жизнь в своем районе города комфортнее, до 15 августа может подать заявку на сайте или обратиться в Управу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.