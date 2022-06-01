Игорь Маковский: Дети — это наша главная ценность

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1 июня, в Международный день защиты детей, в филиалах «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» пройдут традиционные праздничные мероприятия. Энергетики 20 регионов России поздравят воспитанников детских социальных, общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также детей работников Обществ.

Организуя праздники, сотрудники энергокомпании применяют не только веселые, но и познавательные формы организации мероприятий. Это и экскурсии на объекты энергокомплекса, и интерактивные представления, мультфильмы, занятия с аниматорами и, конечно же, подарки, неизменно вызывают интерес детей. - Поздравляю всех детей и их родителей! 1 июня – это праздник, напоминающий нам, взрослым, об ответственности, которую мы несем и как родители, и как энергетики. Дети нуждаются в нашей постоянной защите и заботе. Именно поэтому регулярное общение энергетиков с ребятами – неотъемлемая составляющая нашей социальной работы, – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.