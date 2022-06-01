В Белгороде социальное такси сможет бесплатно парковаться

Социальное такси обслуживает людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Документ регламентирует порядок создания и использования платных парковок. Введена дополнительная категория транспортных средств, имеющих право на бесплатную парковку в любой точке города, – это социальное такси.

Социальное такси обслуживает людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов. В Белгороде зарегистрировано пять таких машин. Они принадлежат муниципальным и государственным учреждениям. Бесплатно пользоваться платными парковками водители смогут на основе парковочного разрешения.

Напомним, что право на бесплатную парковку в Белгороде также имеют инвалиды I, II и III групп (только на стоянках, предназначенных для них), участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, внесенные в реестр Белгородского парковочного пространства, оперативные службы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.