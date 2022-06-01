1 июня в Белгороде проверят системы оповещения населения

По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДДС по телефону 112. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

Спасатели города просят горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и заниматься своими повседневными делами. Проверка систем оповещения населения намечена на временной отрезок с 14 до 15 часов. По всем возникающим вопросам можно обращаться в ЕДДС по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода.

Напомним, с 11 апреля на территории в Белгородской области действует высокий – «желтый» - уровень террористической опасности. Его уже продлевали трижды – в последний раз до 9 июня.

В период действия «желтого» уровня местным жителям рекомендуются быть бдительными. О подозрительных предметах, людях и ситуациях необходимо сообщать в правоохранительные органы. С подробными рекомендациями можно ознакомиться по ссылке на сайте «КП».