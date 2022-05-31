В Белгороде росгвардейцы и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Рабочая встреча сотрудников регионального Управления Росгвардии и судебных приставов прошла за круглым столом. Представители ведомств обсудили вопросы организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области полковник Василий Ермоленко, заместители руководителя УФССП России по Белгородской области - Сергей Шавин и Александр Александров.

Итогом встречи стало принятие решений по ряду направлений. Ведомства будут активно сотрудничать в сфере информационного взаимодействия, проведения совместных мероприятий по подготовке кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-патриотического воспитания молодежи, а также участия личного состава, членов семей в культурно-просветительских проектах, фестивалях и конкурсах ведомств.