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Общество31 мая 2022 13:03

В Центральном парке белгородцам предлагали обменять сигарету на яблоко

В городе прошла акция по популяризации здорового образа жизни
Анастасия Лемешко
Горожанам предложили поддержать акцию «Белгород без табачного дыма». фото: с сайта администрации города.

Горожанам предложили поддержать акцию «Белгород без табачного дыма». фото: с сайта администрации города.

В Центральном парке имени В.И. Ленина 31 мая прошла акция «Белгород без табачного дыма». Организаторы предлагали прохожим обменять сигареты на яблоки. Все желающие также могли пройти абсолютно бесплатно обследование: узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, получить консультацию врача-диетолога и терапевта, а также измерить уровень угарного газа в легких с помощью прибора смокелайзера

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