В Центральном парке белгородцам предлагали обменять сигарету на яблоко

Горожанам предложили поддержать акцию «Белгород без табачного дыма». фото: с сайта администрации города.

В Центральном парке имени В.И. Ленина 31 мая прошла акция «Белгород без табачного дыма». Организаторы предлагали прохожим обменять сигареты на яблоки. Все желающие также могли пройти абсолютно бесплатно обследование: узнать уровень холестерина и глюкозы в крови, получить консультацию врача-диетолога и терапевта, а также измерить уровень угарного газа в легких с помощью прибора смокелайзера

- Чем опасно курение и как навсегда избавиться от вредной привычки, рассказали врачи областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Им помогали добровольцы — студенты-медики, - рассказали в пресс-службе мэрии.