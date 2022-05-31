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Общество31 мая 2022 15:08

В первый день лета белгородцам обещают дожди, грозы и тридцатиградусную жару

Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду
Анастасия Лемешко
На смену затянувшейся весне в регион, наконец, придет лето.

На смену затянувшейся весне в регион, наконец, придет лето.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В среду, 1 июня, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Первый день лета принесет с собой в регион кратковременный дожди. Возможны также и грозы.

Ветер будет дуть северный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

На смену затянувшейся весне придет жара. Ночь выдастся теплая – от +11 до +16 градусов. Днем в Белгородской области ожидается +25…+30 градусов. В областном центре будет чуть попрохладнее - воздух прогреется до +27 градусов.