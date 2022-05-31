В День защиты детей в центре Белгорода перекроют движение

Схема перекрытия движения 1 июня. фото: с сайта администрации г. Белгорода

1 июня, в День защиты детей, в Белгороде будут перекрывать дороги. По данным администрации города, это связано с проведением мероприятия «Безопасное лето».

С 23 часов 31 мая остановки и стоянка транспорта будет ограничена:

— по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;

— по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;

— по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;

— по Свято-Троицкому бульвару (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;

— по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

— по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская;

— по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская;

— по улице Победы от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда.

1 июня с семи часов утра и до окончания мероприятий перекроют движение:

— по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;

— по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;

— по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от Театрального проезда до проезда между строениями 1 и 5 по Свято-Троицкому бульвару;

— по Свято-Троицкому бульвару (чётная сторона) от Театрального проезда до улицы 50-летия Белгородской области;

— по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова;

— по улице Попова от проспекта Славы до улицы Харьковская;

— по улице Харьковская от улицы Попова до улицы Супруновская;

— по улице Победы от улицы Николая Чумичова до Театрального проезда.

Водителям рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом – «ул. Князя Трубецкого – пр-т Славы – ул. Преображенская – пр-т Богдана Хмельницкого – ул. 5 Августа».