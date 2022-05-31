В этом году в Белгородской области планируют открыть почти в два раза больше пляжей

В Белгородской области готовятся открыть купальный сезон. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Белгородская область готовится к открытию купального сезона. По данным регионального Управления МЧС, планируется, что в этом году будут работать 123 пляжа. В ведомство уже поступило 115 заявлений-деклараций от собственников и муниципальных образований со всех городов и районов. Принят и поставлен на учет 101 пляж.

- С этого года осуществляется заявительный порядок допуска к эксплуатации пляжей. Постановка на учет их в ГИМС производится на основании заявлений-деклараций, представляемых владельцами за 30 дней до планируемой даты начала эксплуатации, - объяснили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

В прошлом году в регионе было открыто лишь 69 мест массового отдыха у водоемов. В этом году количество заметно возросло.

В МЧС также отметили, что в течение купального сезона инспекторы ГИМС будут проводить профилактические рейды на пляжах. По-прежнему обязательным условием останется дежурство обученных спасателей.