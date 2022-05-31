Сбербанк в первом квартале увеличил выдачу семейной ипотеки в Черноземье почти в три раза

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Жители Черноземья за первые три месяца 2022 года оформили почти в 3 раза больше ипотечных кредитов по программе «Господдержка для семей с детьми» чем за аналогичный период прошлого года. Всего за январь-апрель было выдано более 1,3 тыс. жилищных кредитов на 4,5 млрд рублей.

Лидером по выдачам стала Воронежская область. Более 600 жителей региона оформили семейную ипотеку на общую сумму 2,2 млрд руб. В топ-3 также вошли Орловская и Белгородская области.

Программа «Господдержка для семей с детьми» доступна семьям, где хотя бы один ребёнок родился после 2018 года включительно или есть ребёнок с инвалидностью. Максимальная сумма кредита для жителей Черноземья достигает 6 млн рублей. При электронной регистрации сделки ставка по программе составляет 5,7% годовых и действует весь срок кредитования при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО СберБанк:

«Льготная программа для семей с детьми по-прежнему пользуется популярностью у жителей Черноземья. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбер, в свою очередь, обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам. В рамках «Семейной ипотеки» можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, взять средства на строительство жилого дома или рефинансирование уже действующей ипотеки. Подать заявку на ипотеку «Господдержка для семей с детьми» можно на сайте Домклик или в офисах Сбербанка».